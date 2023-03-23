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17 минут назад

Названа дата полета Федора Конюхова на воздушном шаре

News.ru

Трансконтинентальный полет Федора Конюхова и Ивана Меняйло на воздушном шаре начнется 24 марта, однако точное время старта будет зависеть от погодных условий в этот день, рассказали путешественники в ходе пресс-конференции в Кировске Мурманской области. Они планируют установить новый рекорд по дальности перелета на этом виде летательных аппаратов. Помимо того, Конюхов и Меняйло хотят обновить собственный рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре, сообщает «МК в Мурманске».

Названа дата полета Федора Конюхова на воздушном шаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конюхов рассказал, что для перелета уже все готово. На стартовую площадку доставили контейнер с воздушным шаром и корзиной, на ней также разместили необходимое оборудование. Комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян будет фиксировать полет, его траекторию и соблюдение путешественниками всех правил.

Издание уточнило, что действующий рекорд дальности перелета на воздушном шаре в 2 360 км, который хотят побить Конюхов и Меняйло, установил японский пилот Мичио Канда в 1997 году. Также путешественники планируют обновить собственный рекорд по продолжительности полета в 55 часов, который они установили в 2017 году.

Конюхов ранее стал первым на планете, кому удалось пересечь южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на вёсельной лодке. Одиночное кругосветное плавание он начал 6 декабря 2018 года из порта Данидин в Новой Зеландии и закончил 9 мая 2019-го у островов Диего-Рамирес.

Общество,Иван Меняйло,Федор Конюхов,
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