Названа дата полета Федора Конюхова на воздушном шаре

Трансконтинентальный полет Федора Конюхова и Ивана Меняйло на воздушном шаре начнется 24 марта, однако точное время старта будет зависеть от погодных условий в этот день, рассказали путешественники в ходе пресс-конференции в Кировске Мурманской области. Они планируют установить новый рекорд по дальности перелета на этом виде летательных аппаратов. Помимо того, Конюхов и Меняйло хотят обновить собственный рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре, сообщает «МК в Мурманске».

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Конюхов рассказал, что для перелета уже все готово. На стартовую площадку доставили контейнер с воздушным шаром и корзиной, на ней также разместили необходимое оборудование. Комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян будет фиксировать полет, его траекторию и соблюдение путешественниками всех правил.

Издание уточнило, что действующий рекорд дальности перелета на воздушном шаре в 2 360 км, который хотят побить Конюхов и Меняйло, установил японский пилот Мичио Канда в 1997 году. Также путешественники планируют обновить собственный рекорд по продолжительности полета в 55 часов, который они установили в 2017 году.