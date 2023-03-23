Вирусолог: эпидемий сибирской язвы среди людей не бывает

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что эпидемии сибирской язвы среди людей не бывает. Об этом сообщает RT.

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По словам вирусолога, если сибирская язва и передается от человека к человеку, то это происходит с большим трудом. Он отметил, что от этого недуга как правило страдает крупный и мелкий рогатый скот. Чаще всего человек заражается от животных, если нет других искусственных причин для возникновения заболевания. Альтштейн сказал, что сибирская язва может протекать в двух формах.

"Чаще всего это так называемая "кожная" форма, когда на коже возникают нарывы-карбункулы, когда они вскрываются там обнаруживается черное содержимое... Болезнь эта тяжелая и даже при кожной форме люди умирают в 20%, если не лечить. Но это лечится антибиотиками", – отметил эксперт.

Другая форма – легочная – возникает при попадании бактерий в легкие. При этом человек заболевает тяжелой пневмонией. С этой формой сибирской язвы справиться без лечения очень трудно, однако она встречается крайне редко.

Эксперт добавил, что сибирская язва в принципе встречается редко, так как в основном ей болеют животные. Этой болезнью занимаются эпидемиологи и ветеринары-эпизоотологи. Альтштейн считает, что эксперты найдут источники сибирской язвы и прекратят их.

"Не стоит пугать народ, потому что реальной опасности здесь нет", – заключил вирусолог.