В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

В АТОР ожидают запуск групповых безвизовых поездок в Китай уже в мае

Никита Бородкин

Групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая 2023 года. Как сообщает NEWS.ru, такой прогноз сделали в Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

В АТОР ожидают запуск групповых безвизовых поездок в Китай уже в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что 21 марта АТОР подготовила запрос в ряд российских ведомств относительно перспектив и сроков возобновления групповых поездок китайских и российских туристов. В организации отмечали, что Китай сейчас — самый перспективный рынок для въездного туризма России. Заявки от путешественников есть, но все ждут возобновления именно въезда по групповым спискам туроператоров.

Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, соглашение между двумя странами о взаимном въезде туристических групп снова действует, однако власти двух стран должны согласовать ряд технических моментов, в том числе утвердить уполномоченных на такую работу туроператоров.

«Мы ждем, что на этой неделе будут анонсировано введение безвизовых групповых поездок, поскольку со стороны России все готово и со стороны Китая тоже. Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров уже на этой неделе», — подчеркнул он.

Отметим, что действие соглашения о безвизовых поездках остановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Последние ограничения из-за COVID-19 в Китае сняли 8 января 2023-го года, а 15 марта страна начала выдачу всех типов виз для иностранцев. Вместе с тем речь пока идет лишь о деловых поездках, для которых разрешение нужно оформлять в консульстве.

Общество,Артур Мурадян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий