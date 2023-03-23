В АТОР ожидают запуск групповых безвизовых поездок в Китай уже в мае

Групповые безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая 2023 года. Как сообщает NEWS.ru, такой прогноз сделали в Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

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Напомним, что 21 марта АТОР подготовила запрос в ряд российских ведомств относительно перспектив и сроков возобновления групповых поездок китайских и российских туристов. В организации отмечали, что Китай сейчас — самый перспективный рынок для въездного туризма России. Заявки от путешественников есть, но все ждут возобновления именно въезда по групповым спискам туроператоров.

Как отметил вице-президент АТОР Артур Мурадян, соглашение между двумя странами о взаимном въезде туристических групп снова действует, однако власти двух стран должны согласовать ряд технических моментов, в том числе утвердить уполномоченных на такую работу туроператоров.

«Мы ждем, что на этой неделе будут анонсировано введение безвизовых групповых поездок, поскольку со стороны России все готово и со стороны Китая тоже. Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров уже на этой неделе», — подчеркнул он.