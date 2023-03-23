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1 час назад

Евангелие Достоевского представили на книжной выставке в Минске

Российская Газетаиещё 12

Уникальное издание Евангелия, которое принадлежало классику мировой литературы, философу и мыслителю Федору Михайловичу Достоевскому, представлено на открывшейся накануне в белорусской столице XXX международной книжной выставке-ярмарке.

Евангелие Достоевского представили на книжной выставке в Минске
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Факсимильное издание, пояснила агентству БЕЛТА заведующая сектором Национальной библиотеки Светлана Кожемяко, было передано в дар книгохранилищу шесть лет назад российскими партнерами. Она напомнила, что эту реликвию подарила Достоевскому жена декабриста Михаила Фонвизина.

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Произошло это, как известно, после оглашения приговора петрашевцам в Тобольске, где каторжане ждали отправки в омский острог. Женам декабристов удалось получить разрешение у начальника пересыльной тюрьмы на свидания с заключенными, во время которого они и подарили каждому Новый Завет. С Натальей Фонвизиной Достоевский потом переписывался. Ей адресованы и известные слова писателя о том, что лучше "оставаться с Христом, чем с истиной".

Но в начале пребывания в тюрьме, рассказала Кожемяко, "у Достоевского не было ни карандаша, ни ручки, чтобы делать пометки. И он их делал ногтем. В дальнейшем знаки наносятся сухим пером и карандашом. Больше всего пометок на текстах Иоанна Богослова".

Исследователи творчества Достоевского отмечают, что именно Евангелие дало толчок развитию сюжета "Преступления и наказания". Только к рассказу евангелиста о Лазаре ученые обнаружили более десятка пометок.

Но как воспроизвести Евангелие, в котором писатель ногтем что-то процарапал? Потребовались время, "новые технологии - и благодаря высокоточным сканерам удалось полностью воспроизвести каждый загибчик и зазорчик, который он сделал", - уточнила Кожемяко. За годы кропотливого труда удалось установить 1426 пометок, сделанных рукой Достоевского. Словом, специалисты создали новое научное направление - оптико-электронную текстологию.

Кстати, к факсимильному изданию на выставке приложены комментарии к пометкам писателя. Еще два тома - сборники научных материалов и исследований.

Общество,Федор Достоевский,
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