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35 минут назад

Вернувшаяся из Швейцарии Дина Корзун высказалась о жизни в России

Елена Прошина

Актриса Дина Корзун, вернувшаяся в Россию в 2021 году, в интервью «РИА Новости» поделилась деталями переезда в РФ и своими впечатлениями о стране. По ее словам, данное решение было принято на семейном совете.

Вернувшаяся из Швейцарии Дина Корзун высказалась о жизни в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что до 2021 года Корзун 13 лет прожила за границей. Изначально актриса, вышедшая в третий раз замуж за бельгийского музыканта Луи Франка, переехала вместе с сыном от прошлого брака Тимуром в Великобританию. Там она родила двух дочерей — Италу и Софию. В 2018 году они перебрались в Швейцарию.

«Там мы провели три года. Если бы не ковид, так бы и жили — у меня были планы сделать постановку в Лозанне. Но весной 2021-го на семейном совете мы приняли решение перебраться в Россию, потому что тут было меньше давления и лучше соблюдались права человека в условиях пандемии», — рассказала Корзун.

Она призналась, что ездила в Москву и раньше либо по работе в фонде «Подари жизнь», либо к маме и сыну. По словам Корзун, РФ всегда была ее домом и она до сих пор не имеет никакого другого паспорта и гражданства, кроме российского, что не раз доставляло проблем ее мужу.

«Хотя мы с Луи вместе больше 20 лет, и я давно имела возможность получить английский или швейцарский паспорт. Просто никогда не было такой цели», — отметила актриса.

Говоря о Москве, Корзун указала, что в столице России стало «чище, лучше и красивее». Также она обратила внимание на огромное количество кафе и ресторанов, у которых качество лучше, чем на Западе.

«С такой любовью все сделано! Да и в регионах — мы ездили в деревню в Башкирии, на Урал, — заметно, как власти заботятся», — добавила она.

Актриса подчеркнула, что «совершенно» не скучает по Европе.

Напомним, что Корзун поставила в Москве биографический спектакль «Как я пришла в сознание». Его показывают в театре «Практика». Премьера состоялась 2 марта.

Общество,Луи Франк,Дина Корзун,
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