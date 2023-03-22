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1 час назад

В центре Петербурга опечатали около 20 баров

Илья Родин

В историческом центре Санкт-Петербурга правоохранители опечатали двери порядка 20 питейных заведений на улицах Ломоносова и Думской. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что на дверях баров Quarenghi, Probirka, «Фидель», GoodPeople, «СССР», Scandal, Rocket в историческом центре города находятся ленты с надписью «ГСУ по СПб СК России».

Кроме того, разнообразные увеселительные заведения, расположенные по соседству с закрытыми барами, также не обслуживают клиентов.

Уточняется, что только на двух барах размещены объявления, поясняющие причину закрытия. В них сообщается, что «помещение признано вещественным доказательством по уголовному делу».

По предварительным данным, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о негативном влиянии на подростков.

Напомним, что максимальное наказание по ст. 151 УК предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Общество,Видео,Следственный комитет,
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