Майские праздники 2023: как отдыхаем, дополнительные выходные в мае

Для россиян майские праздники, наверняка, значат гораздо больше, чем для жителей любой другой страны мира. Наконец-то устанавливается по-настоящему теплая погода на деревьях появляются первые листочки, солнце поднимается не так высоко, как в июне, и греет, а не зажаривает. В эти дни как никогда хочется вырваться на природу. Выходные в мае в 2023 году будут не такими длинными, как в прошлые годы, но это и не плохо. Но тем не менее отдыхаем в этом месяце больше, чем в предыдущем.

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«Рамблер» рассказывает, сколько будет выходных и праздничных дней и выгодно ли брать отпуск в мае.

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Сколько дней отдыхаем в мае

В мае отмечаются два важных государственных праздника – День весны и труда и День победы – эти дни не только праздничные, но и выходные, в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Также дополнительный выходной выпадает на 8 мая, это связано с переносом праздничного дня 8 января, который выпал на воскресенье.

Выходные в мае в 2023 году: 1 мая – День весны и труда, 6, 7, 8, 9 мая – День победы, 13, 14, 20, 21, 27, 28.

Итого при пятидневной рабочей неделе: выходных и праздничных дней в мае – 11, рабочих – 20.

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Согласно производственному календарю, количество рабочих часов в мае составит:

при 40-часовой рабочей неделе – 160 часов;

при 39-часовой рабочей неделе – 156 часов;

при 36-часовой рабочей неделе – 144 часа;

при 24- часовой рабочей неделе – 96 часов.

Выгодно ли брать отпуск в мае

Месяц, в котором много выходных дней и мало рабочих, считается не самым выгодным для отпуска. Но это вовсе не значит, что отпуска нужно отказываться. Правда нужно заранее для себя решить, что важнее: получить больше отпускных или сэкономить дни отпуска.

Если у вас нет задачи сохранить как можно больше дней для возможного отпуска, то в мае отпуск стоит планировать так, чтобы включить в него больше праздничных и выходных дней. Дело в том, что выходные дни не оплачиваются, когда вы работаете, а вот когда идете в отпуск, выплаты начисляются на каждый день.

Если вам, наоборот, не хочется тратить отпускные дни, тогда заявление на отпуск можно написать на дни, например, со 2 по 5 мая, и отдохнуть 11 дней, потратив всего четыре отпускных дня. Но имейте в виду, что и отпускные вы получите только за четыре дня, а зарплату, соответственно, за 16 дней, а не полный месяц.

Чем заняться во время майских праздников

Вариантов масса, а выбор будет зависеть от того, чего именно вам хочется в конкретный момент времени и сколько денег вы на это хотите потратить.

Самым простым и очевидным кажется вариант – устроить пикник в ближайшем парке, где есть зона барбекю. Шашлык из любимого вида мяса, сосиски, купаты, овощи, грибы – еда, приготовленная на костре, всегда вкуснее.

Если есть дача у вас, ваших друзей или родителей, на майских праздниках наконец-то можно собраться всем вместе и отлично провести время. Кстати, в некоторых регионах страны на майские праздники принято сажать картошку, а чем больше людей, тем быстрее и веселее пойдет процесс. До обеда копаем, а после обеда празднуем.