Блиновская опровергла проверку полиции по факту мошенничества

Известный блогер Елена Блиновская в беседе с РЕН ТВ опровергла появившуюся информацию о том, что полиция якобы проводит проверки ее бизнеса по факту мошенничества.
По ее словам, налоговые службы проверяют блогеров уже на протяжении последнего года. Однако полиция никаких проверок в отношении нее не проводит.
«У меня все хорошо.<...> Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз. И каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», рассказала блогер.
Ранее появились сведения о том, что на Блиновскую подали заявления сразу несколько участниц ее марафонов. В связи с этим полиция якобы начала проверку ее бизнеса. Также сообщалось, что Генпрокуратуру просят проверить у нее наличие схем по обходу налогов.