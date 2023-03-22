Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Под Севастополем в районе Кара-Кобы работники МЧС произвели плановое уничтожение боеприпаса времен Великое Отечественной войны. Так громкие звуки, о которых сообщали жители города, объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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«Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает. В городе все спокойно», — пояснил губернатор.

Ранее жители города уже сообщали о громких звуках. Тогда Развожаев заявил, что это были плановые стрельбы на местном полигоне. По его словам, на одном из городских полигонов проводятся учения, в ходе которых задействованы и гранатометы.