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1 час назад

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе

Lenta.ru

Под Севастополем в районе Кара-Кобы работники МЧС произвели плановое уничтожение боеприпаса времен Великое Отечественной войны. Так громкие звуки, о которых сообщали жители города, объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такие мероприятия идут регулярно (минимум два раза в неделю), поэтому заранее о них ведомство не сообщает. В городе все спокойно», — пояснил губернатор.

Ранее жители города уже сообщали о громких звуках. Тогда Развожаев заявил, что это были плановые стрельбы на местном полигоне. По его словам, на одном из городских полигонов проводятся учения, в ходе которых задействованы и гранатометы.

Севастополь атаковали надводные беспилотники

Утром 22 марта украинские дроны пытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе — как подчеркнул глава Минобороны, все три БПЛА были уничтожены. В свою очередь Развожаев объяснил, что дроны пытались проникнуть в морскую бухту, и добавил, что от взрывов уничтоженных беспилотников в нескольких зданиях на улице Ленина вылетели стекла.

Общество,Михаил Развожаев,
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