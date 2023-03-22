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35 минут назад

Источник Sport24 рассказал, как идет процесс выздоровления олимпийского чемпиона Костомарова

Газета.Ruиещё 1

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров выздоравливает, процесс восстановления идет медленно. Об этом сообщает Sport24. "У Романа идет медленный процесс выздоровления. Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет" — рассказал источник издания, знакомый с ситуацией. О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта. 7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. Ранее доктор медицинских наук Андрей Шестаков заявил, что пока нет оснований для позитива в лечении Романа Костомарова.

Источник Sport24 рассказал, как идет процесс выздоровления олимпийского чемпиона Костомарова
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Общество,Андрей Шестаков,Роман Костомаров,
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