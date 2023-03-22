В России возник дефицит тренеров в фитнес-клубах

Фитнес-клубы после пандемии начали испытывать дефицит кадров, в начале этого года количество вакансий в отрасли превысило показатель 2022 года на 14%. Об этом со ссылкой на исследование FitnessData пишет «Коммерсант».

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По данным HeadHunter, в фитнес-индустрии на одну вакансию приходится менее двух резюме при среднем показателе по другим секторам 4,4. При этом в целом по стране открыто 903 вакансии инструкторов тренажерного зала, что на 49% больше год к году.

Руководитель FitnessData Максим Боровиков назвал ключевыми факторами дефицита кадров - эмиграцию части специалистов, а также усилившийся в пандемию переток тренеров в онлайн и отказ от сотрудничества с клубами.

Дефицит кадров сказывается на восстановлении отрасли после пандемии, так как вынуждает клубы переходить на самостоятельное обучение персонала и тормозит открытие новых площадок, отметили опрошенные изданием эксперты.

«На клуб площадью 2,5–3 тыс. кв. м нужно 12–15 инструкторов и еще 10 специалистов групповых программ»,— пояснила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

По данным FitnessData, в среднем фитнес-тренеры получают в клубе 50% от стоимости тренировки. И их среднемесячный доход в оценивается по России в 73 тыс. рублей, а по Москве — в 84,1 тыс. рублей.

Для того, чтобы удержать специалистов, клубы вынуждены предлагать более выгодные условия сотрудничества, в частности, повышать процент от стоимости персональных тренировок и предлагать более гибкий график.