Аудитория онлайн-СМИ тратит на чтение более 15 минут в день

Причем 70% читателей сами ищут интересный им контент

Фото: Рамблер Рамблер

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 250 тысяч интернет-пользователей о любимых форматах в онлайн-СМИ и времени, которое они тратят на чтение. Согласно проведённому исследованию, большинство россиян предпочитают короткие новости и заметки, а длинные тексты, так называемые лонгриды, 63% респондентов читают сразу, не откладывая на потом.

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Растёт доля пользователей, читающих онлайн-медиа чаще, чем традиционные печатные издания. Более двух третьих (69%) россиян предпочитают потреблять новости с любых устройств только в интернете, без обращения к печатным изданиям. Тем не менее, около четверти (24%) читают СМИ и в онлайне, и в печатном варианте. Только офлайн-формат выбирают 7% опрошенных.

Половине читателей (51%) в онлайн-СМИ нравятся короткие новости и заметки, 15% – лонгриды, 12% – мультиплатформенные спецпроекты, 12% – контентные карточки с короткими объяснениями происходящего. Наименее популярны форматы онлайн-репортажей (6%) и видеороликов, пересказывающих текст (4%).

Объёмные материалы по-прежнему интересны аудитории онлайн-СМИ. 63% россиян, если видят увлекательный лонгрид, незамедлительно его читают. Остальные откладывают ознакомление с текстом на потом, причем из них: 11% опрошенных специально для этого планируют перерыв в работе, 9% посвящают ему время перед сном, по дороге с работы/на работу читают сохраненные материалы 6% пользователей, в рабочие часы – 4%, столько же (4%) начинают с лонгридов свое утро. В выходные длинные тексты выбирают лишь 3% респондентов.

40% пользователей онлайн-СМИ уделяют новостям продолжительное время в течение дня: для них характерны длительные сеансы чтения – более 15 минут. У 24% на информационный «сёрфинг» уходит 5-10 минут, у 23% – 10-15 минут, а 13% тратят на чтение примерно 5 минут за один сеанс.

Респонденты рассказали, как предпочитают искать интересный контент в онлайн-СМИ. 40% россиян делают это через агрегаторы, 25% подписаны на социальные сети медиа и читают материалы там. Пятая часть респондентов (20%) самостоятельно находят подходящие новости непосредственно на сайте СМИ. Остальные (15%) переключаются между интересными новостями через обменные сети (ссылки на материалы СМИ, размещенные на партнёрских сайтах).

71% россиян читают новость или статью, если заинтересовала тема, 16% отметили, что у них есть любимый автор или корреспондент, за текстами которого они следят. 13% выбирают контент конкретного любимого издания.