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1 час назад

Третий случай сибирской язвы выявлен в Чувашии

Елена Прошина

В Чувашии выявлены симптомы сибирской язвы еще у одного жителя. Это уже третий случай выявления опасной болезни. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в Минздраве Чувашии, у одного из жителей выявили пятно на ухе багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера. Такое состояние говорит о заражении сибирской язвой. Больной стал третьим с такими же симптомами.

Житель с симптомами был выявлен благодаря мониторингу состояния здоровья людей, которые ранее контактировали с первыми заболевшими.

Биолог напомнил, как распространяется сибирская язва

Ранее Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области назвал официальную версию появления в регионе сибирской язвы. Как выяснилось, местные жители в деревне Старые Акташево нелегально, без документов и прививок купили быка. Со временем у животного ухудшилось здоровье и его отправили на убой.

Как уточняется, заражение опасной болезнью у людей произошло через порезы на руках при обработке туши. При этом мясо и шкуру в последствии продали неизвестным.

Общество,Видео,Россельхознадзор,
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