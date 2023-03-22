Третий случай сибирской язвы выявлен в Чувашии

В Чувашии выявлены симптомы сибирской язвы еще у одного жителя. Это уже третий случай выявления опасной болезни. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в Минздраве Чувашии, у одного из жителей выявили пятно на ухе багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера. Такое состояние говорит о заражении сибирской язвой. Больной стал третьим с такими же симптомами.

Житель с симптомами был выявлен благодаря мониторингу состояния здоровья людей, которые ранее контактировали с первыми заболевшими.

Ранее Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области назвал официальную версию появления в регионе сибирской язвы. Как выяснилось, местные жители в деревне Старые Акташево нелегально, без документов и прививок купили быка. Со временем у животного ухудшилось здоровье и его отправили на убой.