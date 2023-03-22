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19 минут назад

В России за сутки выявили 12 001 новый случай коронавируса

Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 12 001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 22 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

В России за сутки выявили 12 001 новый случай коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За указанный период официально подтвердили 39 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 1545 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 15 130 пациентов, отмечается на портале.

В России за неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями выросла на 11,7 процента. При этом на территории страны сохраняется активность коронавируса. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 3,8 процента. В большинстве преобладает геновариант «омикрон»-штамма.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, когда стоит ожидать окончания эпидемического сезона. По ее словам, сейчас в стране распространен грипп В, при этом общие показатели заражаемости ниже в сравнении с ноябрем или декабрем прошлого года.

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