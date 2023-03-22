Скончался бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров в возрасте 70 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, действующего депутата Госдумы Леонида Ивлева.
Как стало известно изданию, Чуров умер в среду, 22 марта, в Москве. Чуть больше недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.
По данным ТАСС, Чуров скончался в больнице.
Владимир Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ его назначили 9 марта 2007 года. 27 марта того же года Чуров был избран председателем ЦИК РФ. 28 марта 2011 года его вновь избрали председателем ЦИК РФ на пятилетний срок. В 2016 году его сменила Элла Памфилова.
С июня 2016 года Чуров был послом по особым поручениям МИД России.