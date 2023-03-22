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38 минут назад

СМИ: в Москве умер бывший глава ЦИК Чуров

Лера Букина

Скончался бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров в возрасте 70 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, действующего депутата Госдумы Леонида Ивлева.

Как стало известно изданию, Чуров умер в среду, 22 марта, в Москве. Чуть больше недели назад он перенес операцию после обширного инфаркта.

По данным ТАСС, Чуров скончался в больнице.

Владимир Чуров родился 17 марта 1953 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Экс-глава ЦИК Чуров стал чрезвычайным и полномочным послом

Членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ его назначили 9 марта 2007 года. 27 марта того же года Чуров был избран председателем ЦИК РФ. 28 марта 2011 года его вновь избрали председателем ЦИК РФ на пятилетний срок. В 2016 году его сменила Элла Памфилова.

С июня 2016 года Чуров был послом по особым поручениям МИД России.

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