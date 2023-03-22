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1 час назад

Концерт Басты отменили в Новокузнецке

Газета.Ru

В Новокузнецке отменили запланированный на воскресенье, 26 марта, концерт рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщает местный сайт a24.ru со ссылкой на администрацию города.

Концерт Басты отменили в Новокузнецке
Фото: ТАССТАСС

По словам властей города, организаторы концерта перенесли концерт на 17 октября. Билеты на отмененный концерт будут в силе, но жители города могут вернуть их онлайн.

Организаторы не сообщили о причинах отмены.

Ранее организатор музыкального фестиваля Rostov Roof Live Армен Геворкян заявил, что концертные выступления российских рок-групп «Машина времени», «Мумий Тролль» и ДДТ, которые были запланированы до этого, отменены по техническим причинам.

Общество,Армен Геворкян,
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