Концерт Басты отменили в Новокузнецке

В Новокузнецке отменили запланированный на воскресенье, 26 марта, концерт рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщает местный сайт a24.ru со ссылкой на администрацию города.
По словам властей города, организаторы концерта перенесли концерт на 17 октября. Билеты на отмененный концерт будут в силе, но жители города могут вернуть их онлайн.
Организаторы не сообщили о причинах отмены.
Ранее организатор музыкального фестиваля Rostov Roof Live Армен Геворкян заявил, что концертные выступления российских рок-групп «Машина времени», «Мумий Тролль» и ДДТ, которые были запланированы до этого, отменены по техническим причинам.