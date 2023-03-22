Концерт Басты отменили в Новокузнецке

В Новокузнецке отменили запланированный на воскресенье, 26 марта, концерт рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко). Об этом сообщает местный сайт a24.ru со ссылкой на администрацию города.

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По словам властей города, организаторы концерта перенесли концерт на 17 октября. Билеты на отмененный концерт будут в силе, но жители города могут вернуть их онлайн.

Организаторы не сообщили о причинах отмены.