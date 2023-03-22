Эксперт потерял сознание в эфире программы Соловьева

Глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Кадры опубликованы в Telegram-канале Соловьева.
Профессор рухнул на пол во время оживленной беседы приглашенных экспертов.
Сразу же были вызваны медики, ведущий и участники программы попытались оказать ему первую помощь.
Обморок оказался кратковременным. После осмотра врачей Карнеев отправился домой. Сообщается, что его жизни сейчас ничего не угрожает.
Ранее в США ведущая прогноза погоды потеряла сознание в прямом эфире. Камеры запечатлели момент, когда ведущая внезапно закатила глаза, попыталась опереться о стол, а затем потеряла сознание и упала на пол.