Эксперт потерял сознание в эфире программы Соловьева

Глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Кадры опубликованы в Telegram-канале Соловьева.

Фото: Телеграм-канал «SolovievLive» Телеграм-канал «SolovievLive»

Профессор рухнул на пол во время оживленной беседы приглашенных экспертов.

Сразу же были вызваны медики, ведущий и участники программы попытались оказать ему первую помощь.

Обморок оказался кратковременным. После осмотра врачей Карнеев отправился домой. Сообщается, что его жизни сейчас ничего не угрожает.