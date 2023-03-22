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16 минут назад

Профессор Карнеев потерял сознание в эфире программы Соловьева

Газета.Ruиещё 9

Глава Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев упал в обморок в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Кадры опубликованы в Telegram-канале Соловьева.

Эксперт потерял сознание в эфире программы Соловьева
Фото: Телеграм-канал «SolovievLive»Телеграм-канал «SolovievLive»

Профессор рухнул на пол во время оживленной беседы приглашенных экспертов.

Сразу же были вызваны медики, ведущий и участники программы попытались оказать ему первую помощь.

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Обморок оказался кратковременным. После осмотра врачей Карнеев отправился домой. Сообщается, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее в США ведущая прогноза погоды потеряла сознание в прямом эфире. Камеры запечатлели момент, когда ведущая внезапно закатила глаза, попыталась опереться о стол, а затем потеряла сознание и упала на пол.

Общество,Андрей Карнеев,Владимир Соловьев,ВШЭ,
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