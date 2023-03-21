«В адрес Тверского районного суда Москвы поступило дело в отношении Назарова Дмитрия о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дело пока не назначено к рассмотрению», - сказала собеседница агентства.