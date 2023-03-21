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44 минуты назад

Протокол о дискредитации ВС РФ составили на актера Дмитрия Назарова

Агентство «Москва»иещё 3

Тверской суд столицы зарегистрировал административное дело в отношении актера Дмитрия Назарова, он обвиняется в дискредитации армии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«В адрес Тверского районного суда Москвы поступило дело в отношении Назарова Дмитрия о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дело пока не назначено к рассмотрению», - сказала собеседница агентства.

Проживающий во Франции Дмитрий Назаров заявил о намерении вернуться в Россию

За что именно на Назарова завели дело, в суде не сообщили.

Общество,Видео,Дмитрий Назаров,
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