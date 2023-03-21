Тверской суд столицы зарегистрировал административное дело в отношении актера Дмитрия Назарова, он обвиняется в дискредитации армии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.
«В адрес Тверского районного суда Москвы поступило дело в отношении Назарова Дмитрия о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Дело пока не назначено к рассмотрению», - сказала собеседница агентства.
За что именно на Назарова завели дело, в суде не сообщили.