"Людям приходит понимание, что ребенку нужно где-то отдохнуть, его нужно вывезти на море. А теплого моря в России в апреле или мае мы не увидим, поэтому основные направления - это Турция и Египет. Но если сравнивать эти страны по качеству сервиса, то получится, что Турция лучше в разы. Поэтому на данный момент мы видим увеличение количества продаж путевок, увеличение количества запросов. Соответственно, происходит увеличение стоимости турпродукта. Особенно это касается высоких дат, майских праздников - периода с 29 апреля по 7 мая включительно. Например, тур с 1 по 7 мая стоит дороже, чем такой же тур с 27 апреля по 11 мая ", — отметил эксперт.