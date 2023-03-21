Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с Рамблером рассказал о ситуации с отдыхом в Турции, где в начале февраля произошли мощные землетрясения.
Падение продаж туров в Турцию отразилось на цене путевок, отметил специалист.
"После чрезвычайных событий цены на отдых начинают резко понижаться. Проходит два-три дня, туроператоры видят в своих системах данные о падении продаж и снижают цены... Мы видели, что пошло снижение на 15-20-25 процентов.
Но вместе с тем как в наших СМИ стало появляться меньше информации о землетрясениях, люди стали потихонечку понимать, что скоро майские праздники, скоро лето - нужно выбирать тур", — рассказал специалист.
Он отметил, что основной сегмент потребителей туристических услуг - это семьи с детьми.
"Людям приходит понимание, что ребенку нужно где-то отдохнуть, его нужно вывезти на море. А теплого моря в России в апреле или мае мы не увидим, поэтому основные направления - это Турция и Египет. Но если сравнивать эти страны по качеству сервиса, то получится, что Турция лучше в разы. Поэтому на данный момент мы видим увеличение количества продаж путевок, увеличение количества запросов. Соответственно, происходит увеличение стоимости турпродукта. Особенно это касается высоких дат, майских праздников - периода с 29 апреля по 7 мая включительно. Например, тур с 1 по 7 мая стоит дороже, чем такой же тур с 27 апреля по 11 мая ", — отметил эксперт.
В настоящее время россияне активно бронируют туры в Турцию вплоть до октября, рассказал Мельник.
"И чем ближе мы будем к майским праздникам, тем больше будет становиться глубина продаж. При этом большинство операторов анонсировали раннее бронирование до 31 марта. То есть сейчас они предлагают продукт с определенной скидкой, а после 31 марта она перестает действовать", — сказал он.
Средняя стоимость недельного тура в Турцию на двоих с вылетом из Москвы или Санкт-Петербурга сейчас составляет порядка 100-120 тыс. рублей, рассказал эксперт. При этом он подчеркнул, что отдых на российских курортах не уступает по стоимости отдыху в Турции.
"У потребителя есть определенный выбор. Он думает о том, провести ли ему лето в Сочи на каменистом пляже, причем на пляже не от отеля, или же отправиться в Турцию. И тут выбор достаточно очевиден", — заявил собеседник.
Мельник уточнил, что в настоящее время россиянам не стоит рассчитывать на покупку "горящих туров" в Турцию - за 2-3 дня до предполагаемого отправления - в связи прекращением полетных программ российскими авиакомпаниями.
"Наши самолеты не летают в страну, поскольку существует высокий риск того, что они будут задержаны в Турции лизингодателем", — отметил эксперт.
Ранее генеральный директор TimeServices Global Сезгин Озер заявил, что после землетрясений россияне стали меньше бронировать поездки в Турцию.