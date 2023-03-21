Дрожжиной вызвали скорую помощь в суд

Замоскворецкий суд Москвы до среды отложил слушание уголовного дела в отношении Натальи Дрожжиной, обвиняемой в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Как уточнил ТАСС ее адвокат Вячеслав Макаров, после принудительного привода в суд его подзащитной через три часа слушаний дела понадобилась скорая медицинская помощь.
"Врачи скорой обследовали ее и направили завтра в поликлинику, у нее гипертонический криз: и давление, и ЭКГ плохое", - сказал защитник.
По его словам, следующее заседание назначено на среду, в 11:00 мск.
Как сообщал ранее адвокат, Замоскворецкий суд назначил привод Дрожжиной из реабилитационного центра в сопровождении приставов для ее допроса и участия в прениях сторон по уголовному делу о хищении имущества семьи Баталова.
На скамье подсудимых также находятся Михаил Цивин и отстраненный от должности нотариус Дмитрий Бублий.
По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. По версии следствия, они обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей. Кроме того, они обратились к своему знакомому нотариусу Дмитрию Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. По данным следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.
Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной.