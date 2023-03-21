Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор заявил, что в России за неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 11,7 процента, зарегистрировано 849 тысяч новых случаев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 марта.

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«В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5 процента. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы и риновирусы», — говорится в заявлении.

В надзорном ведомстве также отметили, что на территории страны сохраняется и активность коронавируса, но слабая: по сравнению с прошлой неделей заболеваемость COVID-19 выросла незначительно (на 3,8 процента, зарегистрировано 83 тысячи случаев). Преобладающими остаются геноварианты омикрон-штамма.