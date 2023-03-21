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30 минут назад

Журналисты сдали ПЦР-тесты перед переговорами Путина и Си Цзиньпина

ТК «Звезда»

Для того, чтобы попасть на переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, журналистам пришлось сдать сразу три ПЦР-теста. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Константин Коковешников, который в числе прочих представителей прессы будет наблюдать за встречей лидеров. Кроме этого, в гостевой пристройке Большого Кремлевского дворца перед началом встречи предстоит еще один экспресс-тест.

Журналисты сдали ПЦР-тесты перед переговорами Путина и Си Цзиньпина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переговоры Путина и Си Цзиньпина запланированы на вторую половину дня. Лидеры двух государств уже общались накануне тет-а-тет и вместе ужинали. Сегодня предполагается встреча в расширенном составе. От России в ней примут участие заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Министр обороны Сергей Шойгу, глава российской дипломатии Сергей Лавров и прочие.

Главы двух государств обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Украине и широкий круг международных вопросов. Накануне Си Цзиньпин заявил, что его визит должен придать новый импульс развитию отношений двух стран.

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