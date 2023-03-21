Журналисты сдали ПЦР-тесты перед переговорами Путина и Си Цзиньпина

Для того, чтобы попасть на переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, журналистам пришлось сдать сразу три ПЦР-теста. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Константин Коковешников, который в числе прочих представителей прессы будет наблюдать за встречей лидеров. Кроме этого, в гостевой пристройке Большого Кремлевского дворца перед началом встречи предстоит еще один экспресс-тест.