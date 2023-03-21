В Петербурге выбрали около 80 площадок для «Диктанта Победы»

Стартовала онлайн-регистрация площадок, на которых в этом году пройдёт «Диктант Победы». В нем примут участие все регионы РФ, а также жители нескольких десятков зарубежных государств. Петербург по традиции готовится к самому широкому проведению акции — в городе уже зарегистрировано около 80 площадок, где жители и гости города могут пройти тест.