В Петербурге выбрали около 80 площадок для «Диктанта Победы»

Стартовала онлайн-регистрация площадок, на которых в этом году пройдёт «Диктант Победы». В нем примут участие все регионы РФ, а также жители нескольких десятков зарубежных государств. Петербург по традиции готовится к самому широкому проведению акции — в городе уже зарегистрировано около 80 площадок, где жители и гости города могут пройти тест.
Участники акции смогут оценить свои знания о Великой Отечественной войне.
— Призываю всех присоединяться к написанию исторического диктанта и поддержать интереснейший проект, направленный на увековечивание нашей общей Памяти», – прокомментировала начало очередного этапа акции депутат петербургского парламента, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Вера Сергеева.
Количество участников и география проекта ежегодно расширяются, сообщает газета «Петербургский дневник».
Музей Победы покажет лекции для подготовки к «Диктанту Победы».