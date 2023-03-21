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32 минуты назад

В Петербурге выбрали около 80 площадок для «Диктанта Победы»

Вечерняя Москва

Стартовала онлайн-регистрация площадок, на которых в этом году пройдёт «Диктант Победы». В нем примут участие все регионы РФ, а также жители нескольких десятков зарубежных государств. Петербург по традиции готовится к самому широкому проведению акции — в городе уже зарегистрировано около 80 площадок, где жители и гости города могут пройти тест.

В Петербурге выбрали около 80 площадок для «Диктанта Победы»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН МоскваСергей Ведяшкин / АГН Москва

Участники акции смогут оценить свои знания о Великой Отечественной войне.

— Призываю всех присоединяться к написанию исторического диктанта и поддержать интереснейший проект, направленный на увековечивание нашей общей Памяти», – прокомментировала начало очередного этапа акции депутат петербургского парламента, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память» Вера Сергеева.

Количество участников и география проекта ежегодно расширяются, сообщает газета «Петербургский дневник».

Музей Победы покажет лекции для подготовки к «Диктанту Победы».

Общество,Вера Сергеева,Единая Россия,
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