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36 минут назад

Московский муфтий предложил передать мусульманам «Олимпийский»

Мослента

Передавать мусульманам спорткомплекс «Олимпийский» на празднования Куйрам-байрам и Ураза-байрам предложил московский муфтий, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов. Своим мнением он поделился в беседе с «Мослентой».

Московский муфтий предложил передать мусульманам «Олимпийский»
Фото: МослентаМослента

Муфтий рассказал, что во время празднования мусульманских праздников, таких как Курбам-байрам и Ураза-байрам, верующим предоставляют помещения, большие пространства и перегораживают улицы Москвы.

Однако, по словам Мухетдинова, чтобы не перекрывать улицы во время исламских праздников, вопрос можно решить по-другому — дать возможность мусульманам молиться в спорткомплексе «Олимпийский» и за его территорией, у Соборной мечети. «Один-два часа помолились, разошлись, и никто никому не мешает», — отметил собеседник.

Ранее стало известно, что на месте предполагаемого строительства мечети в Москве прошел народный сход.

Общество,Дамир Мухетдинов,Духовное управление мусульман,
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