В книгах и фильмах введут предупреждения о наркотиках

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила в минувший понедельник внесенные МВД законопроекты, вводящие ответственность за пропаганду наркотиков. Соответствующий пакет документов есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в правительстве.

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Авторы поправок допускают публичное распространение в СМИ и в Интернете произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках, если эти произведения были обнародованы до 1 января 2024 года и при условии, что в них не сказано о способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков, а также нет информации о местах их приобретения, и способах культивирования наркосодержащих растений.

Законопроект также предусматривает, что после 1 января 2024 года публичное распространение в СМИ и в Интернете, произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках возможно «при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность в том числе пожизненное лишения свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека».