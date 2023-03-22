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24 минуты назад

На юге Красноярского края выявили очаг АЧС

ТАССиещё 1

Очаг африканской чумы свиней обнаружили в Минусинске Красноярского края, где проживает около 70 тыс. жителей. Об этом ТАСС в среду сообщил мэр города Андрей Первухин.

На юге Красноярского края выявили очаг АЧС
Фото: ТАССТАСС

"В одном из частных подворий в Минусинске на улице Алтайской была зафиксирована одна падшая свинья с вирусом АЧС. Сейчас специалисты производят обход частных подворий, чтобы определить численность поголовья", - сказал Первухин.

По данным ЕДДС Минусинска, в городе действует режим ЧС. "В рамках чрезвычайной ситуации по карантину продукты свинины подлежат изъятию и уничтожению", - говорится в сообщении ЕДДС.

В середине марта специалистам Россельхознадзора поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района Красноярского края. Были взяты пробы и выяснилось, что животные заражены африканской чумой свиней. Более 500 животных было изъято и сожжено. На территории Минусинского района введен карантин и режим ЧС.В Минусинске действует режим ЧС

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных. Для человека заболевание опасности не представляет. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году.

Общество,Россельхознадзор,
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