Ректор ВГИКа заявил о сокращении набора студентов из западных стран

Набор студентов из западных стран за последний год сократился во Всероссийском государственном университете кинематографии им. Герасимова (ВГИК), при этом увеличился поток из стран СНГ, сообщил журналистам в понедельник на пресс-конференции, посвященной "Большим гастролям", ректор ВГИКа Владимир Малышев.
"Иностранных студентов у нас из года в год где-то 8-10% от всех студентов и примерно из 30 стран. В последний год набор сократился из западных стран. При этом достаточно большие наборы из стран СНГ. Впервые в прошлом году мы набрали целую актерскую мастерскую из Узбекистана. Это очень важно, что мы обучаем у нас новые поколения. Через культуру контакты восстанавливаются значительно быстрее, чем через дипломатов. Поэтому мы набираем студентов-иностранцев", - сказал Малышев.
По его словам, к началу проведения специальной военной операции во ВГИКе обучались 34 студента из Украины. Часть из них покинули университет, остальным вуз в настоящее время оказывает помощь.
"В первый же день [после начала СВО] мы собрали их, я сказал, что у нас по национальности разделений нет, вы наши студенты и никто вас не должен обижать. Сейчас их 20 осталось по разным причинам. Но им перестали банки пересылать деньги, мы устанавливаем дополнительную стипендию, потому что очень важно, чтобы новые поколения не думали, какие в России неприличные люди", - добавил ректор.
Малышев отметил, что в набор 2023 года ВГИК ожидает большого конкурса на место, как и в предыдущие годы.
"Многие технические вузы получают бюджетные места и не могут набрать достаточное количество студентов, а у нас с 1 апреля начнется предварительный смотр на актерский курс. В прошлом году было больше 4 тыс. Безусловно, и в этом году будет и на режиссуру человек по 100. Благо есть у нас мастера и педагоги высшего класса", - уточнил ректор.