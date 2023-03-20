Ректор ВГИКа заявил о сокращении набора студентов из западных стран

"В первый же день [после начала СВО] мы собрали их, я сказал, что у нас по национальности разделений нет, вы наши студенты и никто вас не должен обижать. Сейчас их 20 осталось по разным причинам. Но им перестали банки пересылать деньги, мы устанавливаем дополнительную стипендию, потому что очень важно, чтобы новые поколения не думали, какие в России неприличные люди", - добавил ректор.