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41 минуту назад

Россиянам назвали дату начала выдачи виз в Китай

РИА "ФедералПресс"

Эксперты прогнозируют, что Китай может возобновить выдачу туристических виз гражданам РФ. Ближайший срок подачи документов в московском посольстве КНР объявлен на конец мая. В настоящее время дефицит свободных слотов обусловлен спросом российских предпринимателей, которые с начала этого года начали оформлять бизнес-визы в Китай.

Россиянам назвали дату начала выдачи виз в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Процесс получения туристических виз, вероятно, к июню будет возобновлен. Но лето в Китае – не сезон. Если все восстановят, пересчитаем стоимость туров», – приводит РИА Новости слова владельца компании Go China Сергея Седова.

По прогнозу Седова, осенью ситуация с туристическими поездками в Китай должна наладиться.

Так как запись для получения разрешения на въезд в Поднебесную общая, то свободные слоты были заняты под бизнес-визы еще в январе, когда страна открыла границы для иностранцев.

В настоящее время туристические визы в Китай не оформляются и не выдаются.

Общество,Сергей Седов,
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