Россиянам назвали дату начала выдачи виз в Китай

Эксперты прогнозируют, что Китай может возобновить выдачу туристических виз гражданам РФ. Ближайший срок подачи документов в московском посольстве КНР объявлен на конец мая. В настоящее время дефицит свободных слотов обусловлен спросом российских предпринимателей, которые с начала этого года начали оформлять бизнес-визы в Китай.

«Процесс получения туристических виз, вероятно, к июню будет возобновлен. Но лето в Китае – не сезон. Если все восстановят, пересчитаем стоимость туров», – приводит РИА Новости слова владельца компании Go China Сергея Седова.

По прогнозу Седова, осенью ситуация с туристическими поездками в Китай должна наладиться.

Так как запись для получения разрешения на въезд в Поднебесную общая, то свободные слоты были заняты под бизнес-визы еще в январе, когда страна открыла границы для иностранцев.