В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
11 минут назад

В Петербурге 20 марта стало вторым по теплу с 1881 года

ТАСС

В Санкт-Петербурге 20 марта стало вторым по теплу за весь ряд инструментальных наблюдений за погодой, то есть с 1881 года. Воздух в городе прогрелся до 10,4 градуса, сообщил в понедельник начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

В Петербурге 20 марта стало вторым по теплу с 1881 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Природа продолжает шутить с нами. В очередной раз до рекорда не хватило пары десятых градуса. Температура воздуха на центральной метеостанции в Санкт-Петербурге сегодня достигла максимальной отметки в плюс 10,4 градуса, а в 1990 году было плюс 10,5 градуса", - написал синоптик.

Колесов уточнил, что "это теперь второе значение максимальной температуры для 20 марта за весь ряд инструментальных наблюдений в городе".

Он добавил, что по территории города в понедельник фиксировалась даже более высокая температура, до плюс 11 градусов, но рекорды регистрируются только по основной метеостанции "Санкт-Петербург" на Петроградской стороне.

До сегодняшнего дня самым высоким значением температуры в этом месяце были плюс 7,9 градуса, отмеченные 14 марта.

Общество,Александр Колесов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий