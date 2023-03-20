В Петербурге 20 марта стало вторым по теплу с 1881 года

В Санкт-Петербурге 20 марта стало вторым по теплу за весь ряд инструментальных наблюдений за погодой, то есть с 1881 года. Воздух в городе прогрелся до 10,4 градуса, сообщил в понедельник начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

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"Природа продолжает шутить с нами. В очередной раз до рекорда не хватило пары десятых градуса. Температура воздуха на центральной метеостанции в Санкт-Петербурге сегодня достигла максимальной отметки в плюс 10,4 градуса, а в 1990 году было плюс 10,5 градуса", - написал синоптик.

Колесов уточнил, что "это теперь второе значение максимальной температуры для 20 марта за весь ряд инструментальных наблюдений в городе".

Он добавил, что по территории города в понедельник фиксировалась даже более высокая температура, до плюс 11 градусов, но рекорды регистрируются только по основной метеостанции "Санкт-Петербург" на Петроградской стороне.