В музее-заповеднике "Остафьево" откроется выставка "Записная книжка"

Выставка "Записная книжка" откроется 25 марта в музее-заповеднике "Остафьево" - "Русский Парнас". Основу экспозиции составляют произведения Николая Данилевского из проектов "С чистого листа" и "Ностальгия", выполненные в виде раскрытой книги. На выставке также будут представлены фрагменты цикла "Дворянское гнездо" Натальи Ходячевой, где автор переосмысливает наследие мастеров Серебряного века.

Фото: Предоставлено музеем-заповедником "Остафьево" - "Русский Парнас" Предоставлено музеем-заповедником "Остафьево" - "Русский Парнас"

Николай Данилевский - прямой потомок великого русского поэта по линии его старшего сына Александра Александровича Пушкина (1833-1914). Наталья Ходячева - представитель дворянского рода Пустошкиных, потомок известного драматического актера Ивана Петровича Пустошкина (1795-1842).

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"Может показаться, что художник Николай Данилевский принадлежит к беспредметной традиции, - пишет искусствовед М. Ю. Герман. - Это не совсем так: скорее, он пишет призраки вещей, фантомы виденного, причем делает это с превосходным вкусом и большой живописной культурой, тонко обрабатывая живописную поверхность. Именно то, что сто лет назад называли "гудением холста", красноречие красочного слоя - важнейшее преимущество мастера наряду с привлекательной зашифрованностью мотивов, системой тонких пластических аллюзий".

В экспозицию включены живописные и графические работы художников из Санкт-Петербурга, а также предметы из домашних архивов авторов. Все части проекта связаны между собой одной идеей - показать течение времени через предметы "банальные", окружающие нас ежедневно и ежеминутно. Это "Смешное наследство" - книги, открытки, старые черно-белые фотографии, пуговицы, шкатулка и прочие мелочи, хранящие тепло рук далеких предков художников и служащие своеобразным ключом к пониманию выставки.

На выставке, подобно записной книжке, открывается новая страница. Николай Данилевский обращается к произведению А. С. Пушкина "Подражание Корану", написанному поэтом в 1824 году. Размышление потомка-художника над литературным памятником предка будет представлено новой картиной Николая Данилевского.