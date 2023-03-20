Куклачев рассказал о способе заработка на пенсии

Российский артист клоунады, народный артист РСФСР Юрий Куклачев рассказал, что зарабатывать деньги во время пенсии можно на сдаче квартиры в аренду. Советом он поделился в интервью изданию Teleprogramma.pro .

Во время разговора Куклачева спросили о пенсии и тратах на жизнь. По его словам, каждый месяц на бензин он тратит около 30 тысяч рублей. Часть заработка у артиста также уходит на корм для кошек и продукты, поэтому он не может позволить себе жить только на пенсию в размере 30 тысяч рублей.