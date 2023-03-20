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30 минут назад

Исследование: 79% россиян страдают от недосыпа

RT на русском

В ходе исследования Совкомбанк Страхование и Madanes около 79% россиян заявили о регулярном недостатке сна.

Исследование: 79% россиян страдают от недосыпа
Фото: RT на русскомRT на русском

Как пишет «Газета.Ru», 48,8% россиян спят 6—8 ч в сутки. Минимум 10 ч спят 5,8%, а 10—12 ч — 6,1% респондентов. Около 6 ч отдают сну 20,9% опрошенных, ещё 18,4% спят всего 4—5 ч.

«Больше половины россиян признают, что испытывают недостаток сна: иногда это чувствуют 39%, часто — 23,1%, всегда — 16,6%», — прокомментировала СЕО Madanes Россия Елена Солопова.

Наиболее частое проявление недостатка сна — усталость, апатия и невнимательность — их называли 43,1% опрошенных. Ещё 19,3% респондентов пожаловались на упадок сил, 11,7% — на ухудшение внешнего вида, 11,1% — на постоянные перепады настроения.

Ранее психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН перечислил возможные причины ночных кошмаров.

Общество,Елена Солопова,Евгений Кульгавчук,Совкомбанк,
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