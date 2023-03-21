Российское движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало собственный телеканал "Движ". Об этом во вторник сообщили ТАСС в Роскомнадзоре .

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина, учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название "Движение первых" получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.