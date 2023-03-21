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1 час назад

"Движение первых" зарегистрировало собственный телеканал

ТАССиещё 2

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало собственный телеканал "Движ". Об этом во вторник сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

"Движение первых" зарегистрировало собственный телеканал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" зарегистрировало телеканал "Движ" в марте 2023 года", - рассказали в ведомстве.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина, учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название "Движение первых" получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Общество,Владимир Путин,Роскомнадзор,
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