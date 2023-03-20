Индонезия депортировала 13 граждан России

Причинами выдворения послужили различные нарушения и злоупотребления визами.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу балийского отделения Минюста. При этом не уточняется, за какой период времени были депортированы туристы.

Ранее власти Бали запретили иностранцам брать в аренду мотоциклы из-за участившихся ДТП с их участием. По данным агентства, губернатор Бали попросил МИД и Минюст Индонезии дать полномочия прекращать действие виз туристов, если они будут остановлены за рулём мотоцикла.