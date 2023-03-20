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38 минут назад

Индонезия депортировала 47 туристов, включая 13 граждан России

Говорит Москва

Причинами выдворения послужили различные нарушения и злоупотребления визами.

Индонезия депортировала 13 граждан России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу балийского отделения Минюста. При этом не уточняется, за какой период времени были депортированы туристы.

Ранее власти Бали запретили иностранцам брать в аренду мотоциклы из-за участившихся ДТП с их участием. По данным агентства, губернатор Бали попросил МИД и Минюст Индонезии дать полномочия прекращать действие виз туристов, если они будут остановлены за рулём мотоцикла.

При этом газета The Jakarta Post пишет, что губернатор Бали требует также прекратить выдачу виз гражданам России и Украины по упрощённому порядку.

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