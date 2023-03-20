Минюст подал иск о ликвидации признанного иноагентом центра "Сова"

Минюст РФ требует ликвидации информационно-аналитического центра "Сова", который ранее был признан иноагентом. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, куда поступил иск.
"Сегодня в суд поступил иск Минюста РФ о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова". Дата заседания пока не назначена", - сказали в суде.
В "Сове" заявили, что причиной претензий Минюста стало проведение центром мероприятий за пределами Москвы.
"Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года. Основным нарушением было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае - Москвы) или участие в таковых - в иске заявлена только эта претензия. Минюст насчитал 24 таких мероприятия за последние три года, включая участие в конференциях ОБСЕ. Мы с позицией Минюста не согласны и будем спорить с ним в суде", - сказано в заявлении "Совы".
Минюст России в декабре 2016 года включил региональную общественную организацию содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Организация занимается изучением проблем национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, политического радикализма, соблюдением прав человека в России.