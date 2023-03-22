Во Внуково провожают председателя КНР Си Цзиньпина

Десятки журналистов собрались в аэропорту Внуково, чтобы проводить председателя КНР Си Цзиньпина. Сегодня он покидает российскую столицу после двухдневного визита. Лайнер председателя уже на стоянке, самого китайского лидера пока нет. Ожидается, что Си Цзиньпин отправится в путь около 8:30.

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Визит в Москву стал первой международной поездкой китайского лидера после очередного переизбрания на высший пост в стране. В ходе встречи в глазу на глаз, а потом и в составе делегаций, Владимир Путин и Си Цзиньпин обстоятельно обсудили широкий круг вопросов, включая международную повестку. Лидеры двух стран подписали большое количество договоров и меморандумов.

На Западе визит Си Цзиньпина к Владимиру Путину ожидаемо вызвал истерику. Крупнейшие СМИ пестрят заголовками о сближении Москвы и Пекина, а также о новом уровне стратегического партнерства двух крупнейших держав - членов Совбеза ООН.