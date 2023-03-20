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21 минуту назад

Опрос: до 60% жителей Земли и 39% россиян верят в загробную жизнь

Газета.Ru

Число верующих в Бога в мире увеличилось на 1% по сравнению с 2016 годом и составило 72%, а в загробную жизнь — почти 60%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместный опрос холдинга «Ромир» и Gallup International.

39% россиян верят в загробную жизнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме того, результаты опроса показали, что почти 60% жителей Земли и 39% россиян верят в загробную жизнь. При этом число верующих в рай (69%) на 6% больше верующих в существование ада (63%). Религиозными себя назвали 62% опрошенных, атеистами — 9%.

В России в Бога верят 63%, атеистами себя назвали 11% опрошенных. Кроме того, 41% опрошенных заявили, что не имеют определенной позиции относительно того, есть ли жизнь после смерти. В рай верят 34%, а в ад — 32% опрошенных.

Согласно данным опроса, чем выше доход и образование, тем меньше вероятность того, что человек назовет себя религиозным. При этом больше всего религиозных людей среди молодежи.

В опросе приняли участие 60,7 тыс. человек в 64 странах мира, включая Россию.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, прежде чем узнала, что это не Будда.

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