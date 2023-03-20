Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Си Цзиньпин назвал цели визита в Россию

Видео дня

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал целями визита в Россию «укрепление дружбы, сотрудничества и мира». Об этом китайский лидер написал в авторской статье, опубликованной РИА Новости и «Российской газетой».

«Я готов вместе с президентом Владимиром Путиным наметить новые планы и меры во имя открытия новых перспектив китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», - заявил глава КНР, отметив при этом, что отношения между Пекином и Москвой основываются «на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон».

Ирак намерен поставлять газ в Европу

Багдад направит инвестиции в разработку газовых месторождений, чтобы в дальнейшем экспортировать газ в другие страны, в том числе и в ЕС. Об этом заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что Ирак уже является нефтедобывающей страной, и планирует стать и газодобывающей.

«Мы инвестируем в газовые месторождения, чтобы использовать газ на внутреннем рынке, а в будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», - пояснил он.

Польша объяснила слова посла о вступлении в конфликт на Украине

Посольство Польши в Париже заявило о неверном толковании СМИ и «вызванных из контекста» словах посла Эмерика Росцишевского о вступлении Варшавы в конфликт с Россией в случае поражения Украины. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.

«Посол дал понять, что Польша не находится в состоянии войны, но делает все возможное, чтобы помочь Украине защититься в этом конфликте», – говорится в заявлении посольства.

В нем также подчеркивается, что дипломат лишь предупредил о последствиях поражения Украины и возможности «втягивания Россией в войну Прибалтики и Польши».

Медведев проиграл в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, уступив испанцу Карлосу Алькарасу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Финальный матч турнира с общим призовым фондом $ 17,6 млн длился 1 час 11 минут. Медведев уступил Алькарасу со счетом 3:6, 2:6, допустив две двойные ошибки и ни разу не подав навылет.

В России выросли сроки гарантийного ремонта PlayStation

Россиянам, обратившимся по гарантии в авторизованный сервисный центр, приходится ждать ремонта консолей PlayStation по несколько месяцев. Среди причин затягивая сроков эксперты назвали сложности с логистикой, а также то, что компания Sony несколько раз меняла наполнение консолей, пишут «Известия».