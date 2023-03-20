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41 минуту назад

Turizm Guncel: Среди россиян резко снизился спрос на туры в Турцию

Вечерняя Москва

Турецкие отельеры рассказали о низкой активности путешественников при покупке туров. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает издание Turizm Guncel.

Среди россиян резко снизился спрос на туры в Турцию
Фото: ТАССТАСС

Журналисты назвали землетрясения одной из главных причин снижения спроса. Кроме того, цены на туры были резко повышены.

После изменений стоимости отдыха, Турция стала дорогим курортом для Россиян. Также многие туристы не хотят лететь в страну из-за страха ухудшения ситуации в стране в связи с предстоящими выборами.

— Мы надеемся, что в ближайшие дни количество бронирований улучшится, — передает издание Turizm Guncel слова гендиректора TimeServices Global Сезгина Озера.

Турция рассчитывает, что разрушительные землетрясения на юго-востоке страны не отразятся негативно на туристическом потоке из России, сообщил в феврале представитель Министерства культуры и туризма республики. Он уточнил, что землетрясения произошли на юго-востоке Турции — вдалеке от курортных провинций страны.

Россияне нашли бюджетное направление вместо отдыха в Турции

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.

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