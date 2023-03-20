Где живут самые счастливые люди

Спецоперация России на Украине не заставила наших сограждан чувствовать себя менее счастливыми — показали последние опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения. Больше всего довольных всем людей живет на юге страны, а в мегаполисах их меньше, чем в небольших городах. В мире же больше других наслаждаются бытием жители Северной Европы. Что нашим людям для счастья надо, узнала «Парламентская газета» в преддверии Международного дня счастья, который отмечают 20 марта.

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Здоровье, деньги, семья

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Индекс счастья ВЦИОМ замеряет с 1990 года. Все это время россиянам задают один и тот же вопрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?»

Индекс рассчитывают как разницу суммы положительных («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определенно нет») и измеряют в пунктах, показатель может колебаться в диапазоне от -100 до 100. Чем выше значение, тем счастливее россияне себя ощущают.

«Определенно счастливыми» в январе 2023 года назвали себя 36 процентов российских граждан, «скорее счастливы» еще 46 процентов. В той или иной степени несчастливыми считают себя 14 процентов россиян. Индекс счастья в начале года составил 67 пунктов, в течение всего 2022-го ниже он был только в мае — 64 пункта, а выше — летом прошлого года, 70 пунктов.

Тридцать лет назад, в феврале 1992 года, было зафиксировано наименьшее значение индекса счастья — 6 пунктов. Доля определенно счастливых людей на тот момент составляла всего два процента. После этого процент определенно счастливых россиян рос, установив максимум в 39 процентов в октябре 2015-го.

Счастливыми же людей делают самые простые вещи: здоровье, минимально необходимые доходы для жизни и семья. Если эти три фактора есть, то человек уже готов считать себя счастливым, сказал нашему изданию директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

На юге хорошо

Жители мегаполисов реже, чем жители небольших городов, сообщали, что счастливы: в Москве и Санкт-Петербурге — по 76 процентов, в других городах-миллионниках — 77 процентов. В городах с населением до ста тысяч человек счастливых — 89 процентов. Больше всего радуются жизни в Южном федеральном округе — 87 процентов, а жители Северо-Запада страны чаще считают себя несчастливыми — 23 процента. Среди знакомых жителей Южного и Дальневосточного федеральных округов тоже больше счастливых людей — по 48 процентов. О том, что в их окружении больше несчастливых, чаще сообщали в Сибирском федеральном округе — 16 процентов.

Меньше всего счастливы те, кто сильнее вовлечен в политическую повестку, читает и смотрит оппозиционные издания, уверен Валерий Федоров: «В этой группе уровень несчастья самый большой. Так что если хотите быть счастливым — помните совет профессора Преображенского: «Не читайте советских газет». И возделывайте свой сад».

ООН озабочен ВВП

Доклад о мировом счастье много лет готовит ООН. Там оценивают продолжительность жизни, ВВП на душу населения, соцподдержку, уровень коррупции, социальное доверие, развитие благотворительности и свободу в принятии ключевых жизненных решений.

По данным за 2022 год, Финляндия пятый год подряд стала самой счастливой страной в мире. В первую пятерку вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. Из неевропейских стран в десятку рейтинга попали Израиль и Новая Зеландия. Россия, по сравнению с данными за 2021 год, переместилась с шестидесятой строчки на восьмидесятую. Что они понимают в счастье по-русски…

Вместо обиженных — благополучные

Министерства счастья вполне официально работают в некоторых странах. Впервые такое ведомство создали в Бутане, где население исповедует буддизм. Власти там посчитали абсолютно неверным использовать в качестве основного показателя размер ВВП — успешность работы министерства оценивают мнением людей.

Еще одна страна, где за счастье отвечает государственное ведомство — Объединенные Арабские Эмираты. Использовать их опыт несколько лет назад предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко: «Ценность здесь в философии. Прежде чем власть в ОАЭ принимает решение, оно проходит экспертизу в этом министерстве — будет ли лучше людям и будут ли они более счастливыми. Вот это нам надо взять на вооружение».