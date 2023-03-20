В России стартует Единый госэкзамен

В понедельник в России начинается Единый госэкзамен. С 20 марта по 19 апреля - досрочный период. В эти дни сдать ЕГЭ планируют сдавать около 18,3 тысячи человек. Большинство участников - свыше 15 тысяч - выпускники прошлых лет. Открывают досрочный ЕГЭ экзамены по географии и литературе. Что дальше в расписании? 23 марта - экзамен по русскому языку, 27 марта - по базовой и профильной математике, 30 марта - по биологии, физике и письменная часть по иностранным языкам, 3 апреля - устная часть иняза. Экзамен по обществознанию и информатике запланирован на 6 апреля, по истории и химии - на 10 апреля. С 12 по 19 апреля в расписании досрочного периода предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.
Половина участников досрочного периода планируют сдавать ЕГЭ по русскому языку, 5,8 тысячи - по профильной математике, 5,5 тысячи - по обществознанию. Далее - по убывающей: биология, английский, история, информатика, химия, литература и физика. Базовую математику будут сдавать около 800 человек - огромный разрыв с профильной. Но это объяснимо. В досрочный период на ЕГЭ "отмечаются" в основном выпускники прошлых лет, которым баллы нужны для поступления в вузы. Поэтому "в тренде" математика профильная. В конце списка у досрочников - география и иностранные языки (кроме английского).
Для организации ЕГЭ в досрочный период будет открыто 307 пунктов проведения экзаменов в 84 регионах России, за ходом экзаменов будут смотреть более 15 тысяч организаторов, технических специалистов, членов государственных экзаменационных комиссий, медиков, а также 346 общественных наблюдателей.