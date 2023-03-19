Режим ЧС ввели в российском регионе из-за африканской чумы свиней

В Красноярском крае введен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую из-за вспышки африканской чумы свиней в Минусинске и Минусинском районе, сообщили на сайте краевого правительства. Указ об этом подписал глава региона Александр Усс, который также ввел карантин в селе Каратузское из-за случаев заболевания животных. Кроме того, власти постановили изъять животных с земельного участка в Минусинском районе для ликвидации очага инфекции.

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Установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территориях города Минусинска и Минусинского района Красноярского края, — говорится в указе.

Депутат красноярского законодательного собрания Владислав Зырянов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в селе Малая Минуса погибло 34 свиньи. По его словам, остановить распространение болезни можно только с помощью утилизации, речь идет примерно о 500 головах свиней. По словам депутата, министр сельского хозяйства Леонид Шорохов заверил его, что фермерам возместят потери из резервного фонда регионального правительства.