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43 минуты назад

Режим ЧС ввели в российском регионе из-за африканской чумы свиней

News.ru

В Красноярском крае введен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую из-за вспышки африканской чумы свиней в Минусинске и Минусинском районе, сообщили на сайте краевого правительства. Указ об этом подписал глава региона Александр Усс, который также ввел карантин в селе Каратузское из-за случаев заболевания животных. Кроме того, власти постановили изъять животных с земельного участка в Минусинском районе для ликвидации очага инфекции.

Режим ЧС ввели в российском регионе из-за африканской чумы свиней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, возникшую на территориях города Минусинска и Минусинского района Красноярского края, — говорится в указе.

Депутат красноярского законодательного собрания Владислав Зырянов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что в селе Малая Минуса погибло 34 свиньи. По его словам, остановить распространение болезни можно только с помощью утилизации, речь идет примерно о 500 головах свиней. По словам депутата, министр сельского хозяйства Леонид Шорохов заверил его, что фермерам возместят потери из резервного фонда регионального правительства.

Ранее врач Екатерина Филимонова рассказала, что африканская чума свиней не опасна для людей. Вспышки этой болезни прежде всего чреваты разорением хозяйств и закрытием предприятий, подчеркнула специалист.

Общество,Леонид Шорохов,Екатерина Филимонова,Александр Усс,
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