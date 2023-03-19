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32 минуты назад

Путин пообщался с получившими новое жилье жителями Мариуполя

Москва24иещё 16

Владимир Путин в ходе визита в Мариуполь узнал о восстановлении города и пообщался с местными жителями, получившими новые квартиры. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пообщался с получившими новое жилье жителями Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я даже не ожидал! Можно с Вами хотя бы поздороваться?", – спросил президента житель города.

Лидер России в ответ подчеркнул, что следует начинать знакомиться ближе.

Жители Мариуполя рассказали Путину, что уже проживают в новых квартирах, и поблагодарили главу России. Они отметили, что довольны жильем.

"Это маленький кусочек рая у нас здесь. Мы даже не верили, что в этом году получим", – добавила жительница города.

В свою очередь, президент страны пообещал расширить жилье.

"Спасибо Вам за победу. Вам держаться, дай Бог, здоровья, счастья. Мы за Вас молимся. Мы дождались. Очень ждали", – сказала другая женщина.

Также Путин смог осмотреть новый дом и детскую площадку.

Российский президент совершил рабочую поездку в Мариуполь, в ходе которой он пообщался с жителями в микрорайоне Невский. Глава России осмотрел береговую линию города в районе яхт-клуба и узнал о ходе строительных и восстановительных работ в Мариуполе и его окрестностях.

До этого Марат Хуснуллин сообщил Владимиру Путину, что жители Мариуполя начали активно возвращаться в город. Он отметил, там уже запустили движение общественного транспорта, а к лету 2023 года планируется открыть первую трамвайную линию.

Общество,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,
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