В Мордовии на расчистку русел рек направят 40 млн рублей в 2023 году

Власти Мордовии планируют направить 40 млн рублей на расчистку русел рек, в том числе реки Тавлы, сообщил ТАСС и.о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики Адель Галиуллин.

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"Всего из федерального бюджета на реализацию мероприятий по расчистке русел рек в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в сумме 40,7 млн рублей", - рассказал он.

Планируется расчистка участка русла реки Тавлы на территории Октябрьского района Саранска. Всего власти рассчитывают до 2025 года расчистить 3,4 км, из них 1,5 км в 2023 году. Кроме того, средства направят на разработку проектной документации по расчистке участка русла реки Левжи в поселке Левженский Рузаевского района, а саму расчистку планируют завершить в 2023 году.

Также в городском округе Саранск продолжается расчистка участка русла реки Саранки протяженностью 5,9 км - его очистят от ила, скопления которого достигают метровой толщины, камыша и других зарослей, а также мусора и затонувших деревьев. Это позволит улучшить качество воды в Саранке. Подрядная организация приступила к работам в конце августа 2022 года.