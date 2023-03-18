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1 час назад

Москвичей удивили цены в кафе «Шоколадница» в советские годы

Мослента

Фотографию меню с ценами из популярного у столичных жителей кафе «Шоколадница», сделанную в 1974 году, опубликовали в группе «Москва — воспоминания Детства» во «ВКонтакте». Цены на блюда в не дешевом сегодня заведении удивили москвичей.

Москвичей удивили цены в кафе «Шоколадница» в советские годы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, известное было на Москве место. За блинчиками народ давился. Очереди были жуть», «Напитки были качественные. Только ликера не помню. Цены были всем по карману», «В советское время ни разу там не была. Но вот не так давно зашла в сеть "Шоколадница" и от ценника ошалела», «Зато теперь цены с кучей нулей», — прокомментировали юзеры.

В представленном меню оказалось только три позиции, цены на которые составили более рубля. Это коньяк, 100 миллилитров которого продавали по три рубля, виски «Привет» за 1,31 рубля и куры жаренные с маринованными фруктами за 1,58 рубля за блюдо. Фирменные блинчики с шоколадным соусом стоили в «Шоколаднице» 74 копейки. Сейчас на сайте заведения указано, что 450 граммов блинов (девять штук) без соуса можно прибрести за 450 рублей.

Ранее россияне вспомнили столовую на месте закрывшегося в Москве «Макдоналдса» на Арбате. В сети отметили, что обед в этом заведении считался дорогим и стоил 1-1,2 рубля.

Общество,McDonald's,
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