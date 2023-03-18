Москвичей удивили цены в кафе «Шоколадница» в советские годы

«Да, известное было на Москве место. За блинчиками народ давился. Очереди были жуть», «Напитки были качественные. Только ликера не помню. Цены были всем по карману», «В советское время ни разу там не была. Но вот не так давно зашла в сеть "Шоколадница" и от ценника ошалела», «Зато теперь цены с кучей нулей», — прокомментировали юзеры.