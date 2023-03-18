Большой театр во второй раз убрал из афиши балет Серебренникова

Вместо заявленного ранее балета «Герой нашего времени» Кирилла Серебренникова в Большом театре покажут балет «Мастер и Маргарита». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале театра.

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Причину замены спектакля Серебренникова в театре не уточнили. «Герой нашего времени» исчез из афиши на сайте Большого театра. Показы спектакля должны были пройти 5, 6 и 7 мая.

«5, 6 и 7 мая вместо объявленных ранее представлений балета «Герой нашего времени» будут показаны представления балета «Мастер и Маргарита»», — говорится в сообщении.

Балет «Герой нашего времени» исчез из репертуара Большого театра весной 2022 года. Вскоре из афиши пропал другой балет Серебренникова — «Нуреев». Отдельно об исчезновении этих постановок из репертуара не сообщалось.

14 марта 2023 года стало известно, что Большой театр вернул в программу балет «Герой нашего времени». При этом имя автора на афише отсутствовало.

Балет поставлен хореографом Юрием Посоховым на музыку Ильи Демуцкого и либретто Кирилла Серебренникова. В 2016 году «Герой нашего времени» получил три номинации премии «Золотая маска».