В МЧС составили график развития паводка в России

В МЧС спрогнозировали возможное развитие паводков. На основе сообщений синоптиков, можно ожидать резкое потепление и связанное с этим таяние снежного покрова в некоторых областях европейской части России.
В прогноз МЧС попали субъекты Центрального (Тверская, Смоленская, Калужская, Владимирская и Московская области) и Северо-Западного (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) федеральных округов.
По данным спасателей, ситуация находится под контролем.
Сейчас подтопления наблюдаются в 18 регионах. В 47 населенных пунктах и 4 СНТ подтоплены: 1 261 приусадебный участок; 125 низководных мостов; 14 участков автомобильных дорог; 122 жилых и 20 дачных домов.