В МЧС составили график развития паводка в России

В МЧС спрогнозировали возможное развитие паводков. На основе сообщений синоптиков, можно ожидать резкое потепление и связанное с этим таяние снежного покрова в некоторых областях европейской части России.

Фото: Российская Газета Российская Газета

В прогноз МЧС попали субъекты Центрального (Тверская, Смоленская, Калужская, Владимирская и Московская области) и Северо-Западного (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) федеральных округов.

По данным спасателей, ситуация находится под контролем.