В России упростили отказ от украинского гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации. Подать заявление можно будет как очно, так и в электронном виде на портале госуслуг.

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Согласно закону, со дня подачи документов гражданам следует воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в частности, от использования паспорта и иных документов, удостоверяющих гражданство. Если человек нарушит это требование, то заявление об отказе от гражданства будет считаться недействительным.