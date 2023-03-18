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35 минут назад

В России упростили отказ от украинского гражданства

News.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому украинское гражданство россиян будет считаться прекращенным со дня подачи заявления в МВД РФ о выходе из него. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации. Подать заявление можно будет как очно, так и в электронном виде на портале госуслуг.

В России упростили отказ от украинского гражданства
Фото: ТАССТАСС

Согласно закону, со дня подачи документов гражданам следует воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в частности, от использования паспорта и иных документов, удостоверяющих гражданство. Если человек нарушит это требование, то заявление об отказе от гражданства будет считаться недействительным.

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С повторным заявлением можно будет обратиться только через 10 лет со дня признания первого заявления недействительным. Кроме того, устанавливается, что заявление за лицо младше 14 лет будут подавать законные представители: родители или опекуны.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в декабре. Авторами инициативы выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артем Туров («Единая Россия»), Сергей КабышевСправедливая Россия — За правду») и Сергей Леонов (ЛДПР).

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