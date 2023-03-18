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9 минут назад

В Крыму выразили надежду, что скифское золото вернется в музеи полуострова

Елена Прошина

Постпред Крыма Георгий Мурадов рассказал в интервью ТАСС о развитии макрорегиона, экономических и культурных событиях на полуострове. В частности, политик сообщил, что скифское золото пока не удалось вернуть в крымские музеи.

В Крыму рассказали о судьбе скифского золота
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что журналисты агентства задали постпреду вопрос о дальнейшей судьбе скифского золота.

Мурадов пояснил, что в настоящее время коллекция скифского золота находится в Нидерландах. Власти страны приняли решение о передаче экспонатов Киеву, но, на фоне международной повестки, опасаются осуществлять отправку, уточнил постпред.

По его мнению, после спецоперации вопрос с золотом будет решен.

Постпред полагает, что новое правительство Украины будет лояльно к Москве. Соответственно, Киев, получив коллекцию от Нидерландов, возвратит экспонаты в крымские музеи.

Напомним, что «скифским золотом» называют крупную коллекцию изделий из драгоценного металла, обнаруженных археологами в Северном Причерноморье. Они были представлены в шести крымских музеях.

При содействии властей Украины, Амстердамского университета экспонаты были направлены в археологический музей Алларда Пирсона. После присоединения полуострова к РФ, коллекция стала объектом судебных споров между Киевом, Крымом и культурным заведением.

Общество,Георгий Мурадов,Правительство Украины,
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