Начальника московского ГУ МЧС Желтова освободили от должности

Начальник ГУ МЧС по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов был освобожден от должности, сообщает ТАССсо ссылкой на силовые структуры.

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Ранее он перенес инфаркт при тушении пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Позже врачи заявили, что начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов находится в состоянии средней степени тяжести в отделении кардиологии.

Также об отставке Желтова приказом президентом Владимиром Путиным от 6 марта писал также Telegram-канал Baza.