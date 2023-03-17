Начальника московского ГУ МЧС Желтова освободили от должности

Начальник ГУ МЧС по Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов был освобожден от должности, сообщает ТАССсо ссылкой на силовые структуры.
Ранее он перенес инфаркт при тушении пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». Позже врачи заявили, что начальник ГУ МЧС по Москве Сергей Желтов находится в состоянии средней степени тяжести в отделении кардиологии.
Также об отставке Желтова приказом президентом Владимиром Путиным от 6 марта писал также Telegram-канал Baza.
3 июня на западе Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза». Пожару был присвоен пятый, максимальный уровень сложности. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков, вместе с ним и Сергей Желтов. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание под вентиляционным фасадом входной группы бизнес-центра.